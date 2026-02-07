Luca Mazzitelli avverte la Roma: Gasperini può portare il Cagliari in Champions, ma lunedì i giallorossi non si arrenderanno facilmente. In vista del big match, l’ex giocatore ha spiegato che la squadra di Mourinho ha tutte le carte in regola per rispondere alle sfide del campionato. La partita si avvicina, e tra le due formazioni si respira già un’aria di grande competizione.

In vista dell’atteso posticipo di lunedì tra Roma e Cagliari, il grande ex della sfida Luca Mazzitelli ha analizzato il momento delle due formazioni e i temi caldi del campionato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. Il centrocampista dei sardi, cresciuto nel vivaio giallorosso e lanciato nel grande calcio proprio a Trigoria nel 2014, ha espresso parole di profonda stima per il nuovo corso tecnico intrapreso dalla società capitolina sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La sfida alla “sua” Roma e la corsa Champions. Il legame tra Mazzitelli e la Roma è viscerale, un percorso iniziato dai campetti della scuola calcio fino all’esordio nella massima serie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mazzitelli avvisa la Roma: «Gasperini da Champions, ma lunedì daremo battaglia»

Approfondimenti su Roma Cagliari

Castello Cambia annuncia un’azione legale contro la gestione dei rifiuti, dichiarando di voler difendere Sogepu, un bene pubblico, e tutelare i cittadini da decisioni ritenute sbagliate.

Il calciomercato della Roma si muove con una nuova operazione ufficiale: l’affare Zirkzee è stato sbloccato, aprendo nuove possibilità per l’attacco giallorosso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Mazzitelli, gol alla Juve e strada spianata alla sua ex Roma per il sorpassoLa notte dell’Unipol Domus regala una delle sorprese più clamorose di questo turno di campionato. Il Cagliari piega la Juventus per 1-0 nel match serale del sabato e lo fa grazie a un protagonista ... it.blastingnews.com

#CagliariJuventus | al minuto 15 revocato un calcio di rigore assegnato sul campo da Massa per questo scontro Mazzitelli vs Miretti ( SkySport): se live e dalla visuale di Massa la dinamica poteva sembrare quella di un intervento falloso da parte del difensor facebook