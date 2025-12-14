Caso rifiuti Castello Cambia avvisa | Daremo battaglia in Tribunale

Castello Cambia annuncia un’azione legale contro la gestione dei rifiuti, dichiarando di voler difendere Sogepu, un bene pubblico, e tutelare i cittadini da decisioni ritenute sbagliate. La denuncia nasce da una situazione considerata critica e mira a contrastare le problematiche legate alla gestione dei rifiuti nel territorio.

"Abbiamo scelto di agire a nostre spese da una parte per difendere Sogepu, un bene pubblico messo a rischio da una gestione sbagliata; dall’altra per tutelare i cittadini. Vogliamo capire come si è arrivati alla situazione odierna che vede Sogepu in seria sofferenza finanziaria, pur avendo a disposizione una discarica in cui vengono conferiti rifiuti per decine e decine di tonnellate, con introiti potenzialmente milionari.". A seguito dell’ammissione come parte civile di Castello Cambia nel procedimento giudiziario a carico degli ex amministratori di Ece Antonio Granieri e di Sogepu Cristian Goracci, si è svolta ieri una conferenza stampa. Lanazione.it

