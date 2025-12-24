Calciomercato Roma via libera per Zirkzee | affare sbloccato Gasperini vede un rinforzo da Champions
Il calciomercato della Roma si muove con una nuova operazione ufficiale: l’affare Zirkzee è stato sbloccato, aprendo nuove possibilità per l’attacco giallorosso. Gasperini, allenatore del club, si prepara ad accogliere un rinforzo di livello internazionale, rafforzando la rosa in vista delle sfide di Champions League. La trattativa si conclude con successo, segnando un passo importante per il mercato invernale della Roma.
Calciomercato Roma, svolta per Zirkzee: trattativa definita, Gasperini pronto ad accogliere un innesto da Champions Il mercato invernale della Roma entra nel vivo con una mossa destinata a ridisegnare l’attacco giallorosso. Come riportato da Orazio Accomando di Mediaset sul proprio profilo X, la trattativa per portare Joshua Zirkzee nella Capitale avrebbe finalmente registrato la svolta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee richiesto da Gasperini per gennaio. La situazione attuale
Roma, ecco il centravanti per Gasp: è fatta per Zirkzee. E oggi si chiude per Raspadori - L’olandese arriverà a metà gennaio in prestito con obbligo Jack da Gasp a inizio 2026: manca solo l’ok sulla formula ... msn.com
Zirkzee, arriva il via libera dei Friedkin: Massara pronto a trattare a Manchester - La richiesta, già fatta arrivare tramite intermediari, è quella del prestito con obbligo di riscatto di 35 milioni ... msn.com
Calciomercato Roma, asse caldo con il Genoa Continuano i contatti tra Roma e Genoa per un’operazione che coinvolge Pisilli e Frendrup. Secondo Matteo Moretto, lo scambio potrebbe andare in porto alle giuste condizioni. De Rossi spinge per portare Pis - facebook.com facebook
#Raspadori - #Roma : la trattativa potrebbe risolversi con un prestito oneroso - circa 3 milioni di euro- ed un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in #ChampionsLeague a circa 18 milioni. #ASRoma #Calciomercato #SerieA DajeAle x.com
