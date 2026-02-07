La Polizia Stradale ha sequestrato 400 capi contraffatti, tra felpe e t-shirt di Versace, lungo l'autostrada A1 a Bologna. Gli agenti hanno fermato un'auto e, durante il controllo, hanno scoperto la merce falsa nascosta nel veicolo. L’operazione si inserisce in una serie di controlli intensificati lungo le strade principali della regione per combattere il mercato dei prodotti falsi.

Bologna, 7 febbraio 2026 — Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia Stradale lungo le principali arterie autostradali dell’Emilia-Romagna. Negli ultimi giorni, due interventi distinti effettuati dagli agenti della Sezione polizia stradale di Bologna e dalle pattuglie della Sottosezione di Pian del Voglio hanno portato, da un lato, al sequestro di un ingente quantitativo di merce contraffatta e, dall’altro, a evitare una situazione di estremo pericolo per la circolazione sull’Autostrada A1. Scoperta merce contraffatta di Versace in autostrada. Il primo intervento risale agli ultimi giorni di gennaio ed è avvenuto lungo l’Autostrada del Sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di 400 felpe e t-shirt di Versace contraffatte, fermata auto in A1 a Bologna

Approfondimenti su Versace Felpe

Un uomo di 65 anni proveniente dal Veneto è stato fermato sulla A1 con oltre 400 capi di abbigliamento Versace falsi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Versace Felpe

Argomenti discussi: Maxi sequestro di droga: oltre 400 kg di stupefacenti e tre arresti; Blitz all'alba a Ivrea, scovata una montagna di droga: il video dell'operazione, tre uomini arrestati; Maxi sequestro di droga tra Settimo e Leinì: tre arresti; Leinì e Settimo Torinese: sequestrati oltre 400 kg di droga, tre arresti.

Maxi sequestro di droga: in casa ne aveva 6 chili e mezzo tra cocaina e hashish, per un valore di 400mila euro. Un 49enne si è tradito da soloROVERETO. E' stato fermato per un controllo di routine effettuato nei pressi della sua abitazione nella giornata di giovedì 5 febbraio e, a quel punto, un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ord ... ildolomiti.it

CARABINIERI * ROVERETO: «MAXI SEQUESTRO DI DROGA, ARRESTATO SPACCIATORE CON 6,5 KG DI SOSTANZE STUPEFACENTI»Ieri pomeriggio, a Rovereto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 49enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L ... agenziagiornalisticaopinione.it

Tempo di nomine a Palazzo Alvaro. Consigliere comunale, consigliere metropolitano e, adesso, grazie al collega (del gruppo RED) Versace, anche Capo di Gabinetto della Metrocity facebook