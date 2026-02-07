Un uomo di 65 anni proveniente dal Veneto è stato fermato sulla A1 con oltre 400 capi di abbigliamento Versace falsi. La Polizia Stradale di Bologna ha scoperto che i capi erano tutti contraffatti. L’uomo ora rischia una denuncia per ricettazione.

Fermato sull’autostrada A1 un uomo di 65 anni, originario del Veneto, trovato in possesso di oltre 400 capi di abbigliamento contraffatti. La merce è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia Stradale di Bologna. Il controllo sull’autostrada A1 Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato negli ultimi giorni di gennaio lungo l’autostrada A1. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio ha notato una vettura sospetta all’altezza dell’interconnessione tra la Variante di Valico e la Direttissima, in direzione nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bologna, fermato sull'A1 con 400 capi d'abbigliamento Versace: sono tutti falsi, 65enne nei guai

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza di Catania ha condotto un'operazione di vasta portata a Misterbianco, sequestrando circa 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento falsificati.

