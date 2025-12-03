Tonnellate di abiti usati e scarpe contraffatte | maxi sequestro tra Napoli e provincia

Due operazioni della Polizia Metropolitana hanno portato a sequestri e sanzioni: a Napoli, sequestrate scarpe false, mentre a Sant'Antimo trovata una discarica abusiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

65 tonnellate di abiti usati in un opificio abusivo e senza impianto antincendio, scatta il sequestro della Finanza - facebook.com Vai su Facebook

Tonnellate di abiti usati e scarpe contraffatte: maxi sequestro tra Napoli e provincia - Due operazioni della Polizia Metropolitana hanno portato a sequestri e sanzioni: a Napoli, sequestrate scarpe false, mentre a Sant'Antimo trovata una discarica ... Come scrive fanpage.it

I vestiti usati gettati nei rifiuti nel Napoletano raccolti e rivenduti sporchi: sequestrato mega-deposito a Ercolano - Trovate 65 tonnellate di vestiti usati che erano stati gettati tra i rifiuti nelle città della Campania. Segnala msn.com

Deposito abusivo di abiti usati sequestrato a Ercolano - Dai controlli della guardia di finanza, il locale era privo di impianto anti- Scrive rainews.it

Recupero e riciclo di abiti usati. Apre il nuovo polo tessile di Rho - L’impianto più grande del Nord Italia tratterà fino a 20mila tonnellate di “scarti” l’anno e occuperà 40 lavoratori. Da ilgiorno.it

Abiti usati, la raccolta arriva a 5 tonnellate «Scelta anti spreco» - «Con soddisfazione confermo che nel 2023 abbiamo ottenuto ottimi risultati nella raccolta degli abiti usati sia per quanto riguarda le quantità sia per i benefici che tale raccolta reca al territorio: ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Abiti usati: così i cassonetti battono le cosche - Un milione e 700mila euro di fatturato, 40 dipendenti, soprattutto soggetti svantaggiati come ex detenuti e ex tossicodipendenti, 500 “campane” a Napoli e 100 in provincia per la raccolta di abiti ... Riporta avvenire.it