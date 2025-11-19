Una delibera unitaria per esprimere contrarietà al maxi progetto di impianto agrivoltaico (grande come 190 campi da calcio e formato da 80mila pannelli) che la società svizzera Sette srl vuole realizzare nelle campagne tra Mulazzano e Cassino d’Alberi. Questo l’obiettivo fissato per venerdì a Mulazzano, dove alle 20.45 si riunirà il Consiglio comunale con quest’unico punto all’ordine del giorno. La delibera sarà letta e posta in approvazione. L’arco politico locale si esprimerà in merito all’impianto di 116 ettari che ha sollevato preoccupazioni in tutto il territorio. La delibera arriva dopo mesi di assemblee, incontri pubblici e interlocuzioni istituzionali, e soprattutto dopo i due pareri negativi già espressi dalla Provincia di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi impianto agrivoltaico: l’Aula si esprime