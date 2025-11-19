Maxi impianto agrivoltaico | l’Aula si esprime
Una delibera unitaria per esprimere contrarietà al maxi progetto di impianto agrivoltaico (grande come 190 campi da calcio e formato da 80mila pannelli) che la società svizzera Sette srl vuole realizzare nelle campagne tra Mulazzano e Cassino d’Alberi. Questo l’obiettivo fissato per venerdì a Mulazzano, dove alle 20.45 si riunirà il Consiglio comunale con quest’unico punto all’ordine del giorno. La delibera sarà letta e posta in approvazione. L’arco politico locale si esprimerà in merito all’impianto di 116 ettari che ha sollevato preoccupazioni in tutto il territorio. La delibera arriva dopo mesi di assemblee, incontri pubblici e interlocuzioni istituzionali, e soprattutto dopo i due pareri negativi già espressi dalla Provincia di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL PROGETTO Nei terreni attigui all’istituto di pena Rosetta Sisca è in allestimento un impianto agrivoltaico dove i reclusi potranno trovare una occupazione stabile. Nella sede di Confapi la sottoscrizione dell’accordo - facebook.com Vai su Facebook
Maxi impianto agrivoltaico: l’Aula si esprime - Una delibera unitaria per esprimere contrarietà al maxi progetto di impianto agrivoltaico (grande come 190 campi da calcio e ... Si legge su ilgiorno.it
Agrivoltaico, si affaccia nuovo maxi progetto da 170mila pannelli - Occuperebbe un’area grande come 300 campi da calcio estesa tra i Comuni di San Giorgio, Cergnago e Tromello ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Maxi impianto agrivoltaico: "Pronti ad andare in Regione" - Dopo l’incontro tra il sindaco Michael Gola e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, il progetto di realizzazione di un gigantesco impianto agrivoltaico nelle campagne tra ... Scrive ilgiorno.it