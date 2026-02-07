Maturità dopo l’annuncio delle materie inizia davvero l’ultimo miglio Ecco come affrontarlo

Dopo l’annuncio delle materie, gli studenti iniziano a prepararsi per l’ultimo sforzo. Per alcuni è un sollievo, per altri una delusione, ma tutti devono riorganizzarsi subito. È il momento di mettere in fila le idee e concentrarsi sugli studi, senza perdere tempo. La fatica finale è alle porte.

Ora che le materie della maturità sono note, per alcuni è sollievo, per altri delusione, per tutti invece è tempo di una riorganizzazione mentale immediata. Questo nuovo formato dell’orale chiede a studentesse e studenti una prova di maturità ben prima del colloquio, perché la selezione di poche discipline invita inevitabilmente a fare conti e conticini su ciò che conta davvero, su ciò che può aspettare, su ciò che rischia di essere lasciato indietro da adesso in avanti. Su questo punto è necessario essere chiari: la riduzione delle materie da portare all’orale non aiuta e, nonostante tutte le discipline concorrano all’ammissione all’esame – come si insisterà a ribadire in tutte le aule e in tutte le lingue da qui all’8 giugno – il rischio d’ora in avanti è quello di vedere classi intere tirare i remi in barca, riducendo la scuola a una preparazione mirata e difensiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il sito del ministero è momentaneamente bloccato, segno che l’annuncio sulle materie della maturità 2026 potrebbe arrivare presto.

MATURITÀ, VALDITARA: Orale più serio e sereno, 4 materie per una valutazione a 360 gradi

