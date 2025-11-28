Tempo di lettura: 3 minuti La logistica di ultimo miglio, nota anche come logistica last mile, rappresenta una delle branche più dinamiche del settore, complice il ruolo cruciale che la caratterizza all’interno del processo complessivo. Si interessa infatti del percorso che una certa merce compie per raggiungere un cliente finale. Al centro c’è la gestione prima di tutto della flotta, e dunque dei mezzi e di chi li manovra. In un panorama come quello italiano, dove il trasporto su strada gioca un ruolo prioritario per la stessa conformazione del territorio, la maggior parte dei servizi della logistica last mile passa dal connubio tra furgoni e autisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Logistica dell’ultimo miglio: cosa serve davvero per essere competitivi