Materie maturità 2026 il sito è bloccato | segno che l’annuncio è imminente

Il sito del ministero è momentaneamente bloccato, segno che l’annuncio sulle materie della maturità 2026 potrebbe arrivare presto. Gli studenti sono in attesa, sperano in notizie chiare e definitive. Nei prossimi giorni, si aspettano dettagli ufficiali che chiariranno quali argomenti saranno al centro dell’esame di fine ciclo. La scuola e le famiglie sono in fibrillazione, pronti a scoprire cosa cambierà rispetto agli anni passati.

Roma, 29 gennaio 2026 – L’attesa potrebbe essere agli sgoccioli: a breve verranno svelate le materie della maturità 2026. Il riserbo dovrebbe essere sciolti a giorni e un indizio fondamentale sull’imminente pubblicazione delle materie riguarda il sito del MIM: la pagina dedicata al motore di ricerca delle materie è irraggiungibile. Il sistema è in manutenzione, una spia che indicherebbe non un problema tecnico, ma un upgrade nei contenuti. Ovvero, le tanto attese materie 2026. “Sono in corso delle operazioni di manutenzione programmata sul sistema. L'applicazione tornerà presto disponibile”. È il messaggio che compare sulla pagina del MIM, quella che permette di vedere la suddivisione delle materie per ogni indirizzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La pagina del MIM dedicata alle materie della Maturità 2026 è attualmente in manutenzione, rendendo difficile consultare le informazioni aggiornate.

Entro questa settimana, il Ministero dell'Istruzione potrebbe annunciare le materie della seconda prova e dell'esame orale per la Maturità 2026, in seguito alla recente riforma.

