Francesco Oppini | Per anni sono stato bullizzato poi sono andato in terapia Mia madre Alba? A volte mi scambia per il fidanzato

Francesco Oppini apre il suo cuore in una intervista: racconta di aver subito il bullismo per anni, un’esperienza che ha deciso di affrontare andando in terapia. Confessa anche che sua madre, Alba Parietti, a volte lo scambia per il fidanzato, cosa che lo ha fatto sorridere e riflettere. Dopo tanti anni, Oppini sta finalmente lasciando alle spalle l’etichetta di “figlio di” e si sta costruendo una carriera da giornalista pubblicista, pronta a partire nel 2024. È legato sentimentalmente a Francesca Viverit,

Francesco Oppini è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di”. Dal 2024 è giornalista pubblicista, è legato sentimentalmente a Francesca Viverit, ex nuotatrice, e nel suo percorso non sono mancate esperienze televisive importanti, come le partecipazioni a La Fattoria e al Grande Fratello Vip. I suoi genitori hanno nomi ingombranti - Alba Parietti e Franco Oppini -, ma Oppini ha saputo farsi strada nonostante i pregiudizi, costruendo passo dopo passo una propria identità professionale e personale. "Mi ero iscritto in Scienze dei Beni culturali, su suggerimento di Vittorio Sgarbi. Diedi pure l’esame più difficile di letteratura italiana e presi 28, una rivalsa sui 6 del liceo”, però “dopo un anno dissi ai miei che volevo lavorare.🔗 Leggi su Today.it

Francesco Oppini è la fotocopia del padre Franco. Ma la velocità è della madre Alba Parietti, precisa identica. Educato, rispettoso dei ruoli, è riuscito a trasformare in lavoro le due passioni che aveva da bambino: le auto e il calcio.

