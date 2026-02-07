Mattia Furlani punta al suo terzo successo a Metz. Il giovane atleta italiano ha iniziato bene la stagione, vincendo le prime due gare e dimostrando di essere in forma. Ora si prepara per l’assalto ai vertici mondiali, con l’obiettivo di confermarsi tra i protagonisti dello sprint internazionale. Intanto, Femke Bol debutta sugli 800 metri, aggiungendo un’altra sfida interessante al panorama atletico.

Mattia Furlani ha incominciato la stagione in maniera brillante, vincendo con smalto le due gare a cui ha preso parte e rendendosi protagoniste di misure di assoluto rilievo agonistico: prima l’affermazione a Parigi con 8.33 metri (tappa silver del World Indoor Tour) e poi la stoccata di Ostrava con 8.30 (tappa gold del circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Il Campione del Mondo di salto in lungo tornerà in gara a cinque giorni di distanza dal sigillo piazzato in Cechia, cimentandosi sulla pedana di Metz (Francia) nella giornata di domenica 8 marzo. Il giovane fuoriclasse laziale, che detiene la miglior prestazione mondiale stagionale, ha scelto una tappa silver del World Indoor Tour per la terza uscita di questa annata agonistica, con l’obiettivo di confermarsi ad altissimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani insegue il tris a Metz: nuovo assalto da world leader. Femke Bol debutta sugli 800

Approfondimenti su Mattia Furlani

Nel corso del World Indoor Tour di Parigi, Mattia Furlani ha ottenuto una prestazione notevole nel salto in lungo, raggiungendo una distanza di 8,33 metri, stabilendo il record mondiale stagionale.

Martedì 3 febbraio, a Ostrava, si tiene la tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mattia Furlani

Mattia Furlani inarrestabile, vince al World Indoor Tour e stabilisce un nuovo recordMattia Furlani non delude le aspettative e si diploma campione indoor a Ostrava. Non solo oro, ma anche record battuto, con la miglior distanza saltata in tutto il meeting. Un ottimo inizio in vista d ... ildigitale.it

Atletica: Furlani vince a Ostrava saltando più lungo di TentoglouMattia Furlani non ne vuol sapere di abbassare i suoi standard. ansa.it

È un giorno speciale per l’atletica azzurra... Perché oggi compiono gli anni un campione del mondo di salto in lungo e una velocista da urlo! Buon compleanno a Mattia Furlani e Anna Polinari! #ItaliaTeam #HappyBday Federazione Italiana di Atletica facebook

ULTIM’ORA ATLETICA Indoor Ostrava, Mattia Furlani vince nel salto in lungo L’azzurro primo con la misura di 8.30, 2° Tentoglou con 8.23 #SkySport #Ostrava #Atletica #Furlani x.com