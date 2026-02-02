Mattia Furlani sfida Tentoglou nella gara clou del meeting di Ostrava Dosso debutta sui 60
Martedì 3 febbraio, a Ostrava, si tiene la tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La gara più attesa è quella tra Mattia Furlani e Tentoglou. Furlani sfida il campione greco nella prova principale del meeting. Intanto, Dosso debutta sui 60 metri. L’atletica italiana si prepara a fare bella figura in questa giornata importante.
Appuntamento fissato martedì 3 febbraio a Ostrava per la terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Dopo i due appuntamenti oltreoceano tra Boston e New York, il meeting ceco accoglierà molti big internazionali impegnati nel lungo cammino di avvicinamento verso il grande obiettivo dei Campionati Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). Fari puntati all’Ostrava’s Atletická Hala sul duello stellare nel salto in lungo tra Mattia Furlani ed il bi-campione olimpico Miltiadis Tentoglou, che tornano ad affrontarsi a livello indoor per la prima volta dai Mondiali di Nanchino del marzo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
