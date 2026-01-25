Mattia Furlani pazzesco debutto al World Indoor Tour con record mondiale stagionale | 8.33 metri
Nel corso del World Indoor Tour di Parigi, Mattia Furlani ha ottenuto una prestazione notevole nel salto in lungo, raggiungendo una distanza di 8,33 metri, stabilendo il record mondiale stagionale. Questa performance testimonia la crescita e la determinazione dell'atleta, consolidando la sua posizione tra i protagonisti dell'atletica internazionale.
Strepitosa prestazione nel salto in lungo di Mattia Furlani al World Indoor Tour di Parigi. Il campione del mondo in carica ha saltato 8.33 a soli 4 centimetri del suo primato indoor e a 9 dal record iridato.🔗 Leggi su Fanpage.it
"Me l’hanno chiesto a Rieti due ore prima della cerimonia, quindi ho dovuto rifiutare. A Terni, invece, non me la sentivo, non è la mia città. Se non lo senti tuo, è giusto non farlo". Mattia Furlani si racconta a Fanpage.it tra preparazione e consapevolezza, riperc - facebook.com facebook
