Matteo Paolillo smentisce le voci che lo vorrebbero coinvolto nella relazione tra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo. L’attore ha deciso di parlare, negando qualsiasi coinvolgimento e chiarendo di non essere mai stato parte di questa storia. Le indiscrezioni sui social avevano acceso l’attenzione, ma lui ha preferito mettere subito le cose in chiaro.

Matteo Paolillo rompe il silenzio riguardo ai gossip che lo vorrebbero come “terza persona” nel legame fra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo. Da mesi infatti si vocifera di una crisi fra il cantante e la giovane attrice e designer che sarebbe stata resa ancora più dolorosa da un tradimento. Matteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline e Ultimo. Dopo settimane di silenzio, Matteo Paolillo, star di Mare Fuori, ha deciso di rispondere ai gossip che lo indicavano come legato a Jacqueline da un flirt che avrebbe portato la giovane lontano da Ultimo. I due hanno recitato insieme in Io + Te, film in cui Matteo è protagonista e Jacqueline ha una piccola parte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline Luna di Giacomo e il tradimento di Ultimo

Approfondimenti su Jacqueline Luna di Giacomo

Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sul gossip che lo accostava a Jacqueline Luna Di Giacomo.

Jacqueline Luna Di Giacomo mette fine alle voci di crisi e tradimento con Ultimo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jacqueline Luna di Giacomo

Argomenti discussi: Nulla di vero, Matteo Paolillo smentisce il flirt con la compagna di Ultimo; Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo in crisi per Matteo Paolillo? Lui smentisce tutto: Non c'è niente di vero.

Ultimo, Matteo Paolillo smentisce flirt con Jacqueline Luna: Nulla di veroPaolillo, noto al grande pubblico per il ruolo di Edoardo Conte nella serie dei record 'Mare Fuori', è uno dei volti più amati della fiction italiana. Prossimamente, l'attore e cantante interpreterà ... adnkronos.com

Jacqueline Luna ha tradito Ultimo con Matteo Paolillo?/ L’attore rompe il silenzio: Ecco la veritàJacqueline Luna ha tradito Ultimo? Spuntano le voci che coinvolgono l'attore Matteo Paolillo ma lui replica al gossip ... ilsussidiario.net

«Questi gossip mi fanno proprio ridere», ha scritto Matteo Paolillo su Instagram, aggiungendo anche un’emoticon sorridente e chiarendo subito dopo: «Non c’è niente di vero». Una replica netta che non lascia spazio ai dubbi. Da tempo circolano voci su una p - facebook.com facebook

#ultimo e #jacqueline luna di giacomo in crisi per #matteo paolillo Lui smentisce tutto: «Non c'è niente di vero» x.com