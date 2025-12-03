Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò l' ultima cena col fidanzato e i biglietti per tornare dall' ex Cosa non torna

I post su Instagram, gli ultimi movimenti, i progetti futuri. Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di. 🔗 Leggi su Leggo.it

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena con il fidanzato e i biglietti presi per tornare dall'ex - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia ... Segnala msn.com

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Secondo quotidiano.net

Tatiana Tramacere scomparsa, continuano le ricerche della 27enne. La madre: “Le è capitato qualcosa” - Spente le speranze che sia partita per Brescia dall'ex fidanzato. Riporta ilfattoquotidiano.it

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l’ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l’ex - La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò. Scrive fanpage.it

