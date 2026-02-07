Mattarella verso il sì di al dpr referendum soluzione giuridicamente ineccepibile

Il presidente Mattarella sta per firmare il decreto legislativo sul referendum. La sua approvazione apre la strada a una modifica importante nel sistema istituzionale italiano. Nei prossimi giorni, il governo attende il via libera ufficiale, un passo che potrebbe cambiare le regole del voto popolare nel nostro Paese.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si prepara a dare il via libera al DPR sul referendum, una decisione che segna un passo importante nel quadro istituzionale italiano. La firma del capo dello Stato rappresenta, secondo esperti di diritto costituzionale, una soluzione giuridicamente solida e ineccepibile, in grado di garantire il corretto svolgimento della consultazione popolare. L'iter che ha portato alla scelta del presidente è stato seguito con attenzione dai principali osservatori politici, che hanno sottolineato come la decisione rifletta il rispetto delle norme costituzionali e delle prerogative parlamentari.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto presidenziale che stabilisce le date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, programmato per il 22 e 23 marzo.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto del Presidente della Repubblica che indice un referendum sulla riforma della giustizia.

Verso il sì di Mattarella al dpr referendum, soluzione giuridicamente ineccepibileNelle prossime ore Mattarella dovrebbe firmare il nuovo decreto sul referendum. Secondo quanto apprende l’ANSA, il via libera al nuovo testo sarebbe avvenuto dopo un colloquio tra il presidente Mattar ... ilfattonisseno.it

La trasversalità del Sì. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anniIn occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Introduzione: Giulia Boccassi (Vicepresidente UCPI). Saluti Giuseppe Belcastro (Presidente Camera Penale di Roma), Giovanna Ollà (Consigliere Seg ... radioradicale.it

