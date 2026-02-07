Mattarella superstar alle Olimpiadi | presidente in tram e nonno d’Italia medaglia d’oro numero 1

Sergio Mattarella ha rubato la scena durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Inaspettatamente, ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi e ha ricevuto applausi da tutto il pubblico, come se avesse conquistato una medaglia d’oro. La sua presenza in tram e il suo ruolo di nonno d’Italia hanno catturato l’attenzione di tutti, trasformando un momento ufficiale in un vero e proprio spettacolo di simpatia e vicinanza.

La medaglia d'oro numero 1 delle Olimpiadi è stata assegnata prima ancora che cominciassero. L'ha vinta Sergio Mattarella, in assoluto il più applaudito fra i protagonisti della cerimonia inaugurale: ha dichiarato aperti i Giochi ed è stato acclamato come se li avesse vinti. Il Presidente della Repubblica si è anche prestato a una gag ben congegnata. Il precedente, illustre, è naturalmente quello di Elisabetta II alle Olimpiadi del '12 quando, accompagnata da Daniel Craig-007, in fin dei conti un suo fedele servitore, e da un paio di corgie, si "paracadutò" sullo stadio dopo un sorvolo mozzafiato in elicottero di Londra.

