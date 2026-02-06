Milano-Cortina la sorpresa di Mattarella | arriva alle Olimpiadi in tram

Il presidente Mattarella ha sorpreso tutti arrivando alle Olimpiadi di Milano-Cortina in tram. Nessuna auto ufficiale o volo di Stato, ma un gesto semplice e diretto, che ha fatto subito parlare. L’evento ha rotto gli schemi e mostrato un lato più vicino alla gente, in un momento in cui l’intera Italia aspetta di vedere le gare e i momenti di festa.

L'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si è aperta con un colpo di scena che fonde perfettamente l'istituzionalità del Quirinale con lo spirito dinamico della città meneghina. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di presentarsi alla cerimonia inaugurale presso lo stadio di San Siro in un modo del tutto inedito, ovvero a bordo di un tram, mezzo di trasporto iconico e simbolo indiscusso della quotidianità milanese. Questa scelta, improntata a una profonda sobrietà, rappresenta un segnale di vicinanza ai cittadini e agli atleti, trasformando un momento di protocollo in un atto di condivisione collettiva.

