Mattarella | ok nuovo quesito referendum

Il presidente Mattarella ha firmato il decreto che definisce il nuovo quesito del referendum sulla riforma della Giustizia. La decisione è stata presa oggi, durante il Consiglio dei ministri, e ora il testo è ufficiale. La consultazione popolare si avvicina, e gli elettori conosceranno presto le domande su cui dovranno esprimersi.

Referendum,Cassazione:ok nuovo quesito La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla giustizia. Referendum giustizia, Cassazione accoglie nuovo quesito: «Cade il vecchio, se ne formula uno nuovo» La Cassazione ha deciso di accogliere il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della giustizia. Il referendum rischia di slittare ad aprile. Referendum, Mattarella firma Dpr su nuovo quesitoRoma, 7 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha adottato il DPR recante: 'precisazione del quesito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Giustizia, il Cdm integra il quesito del referendum. La data non cambia: resta il 22-23 marzo. Mattarella dà l'okIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha adottato il Dpr deliberato oggi dal Consiglio dei ministri che precisa il quesito oggetto del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Nuovo decreto sicurezza Mattarella ha fatto aggiungere la possibilità della magistratura di annullare istantaneamente il fermo preventivo. fermo preventivo, che consente alla polizia di trattenere fino a 12 ore (sotto controllo della magistratura) individui ritenuti pericolosi.

