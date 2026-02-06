ReferendumCassazione | ok nuovo quesito

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla giustizia. È stato preparato dai comitati per il No e modifica quello già approvato dal Parlamento. Ora si attende la data delle votazioni e le eventuali discussioni in Parlamento.

Referendum, cambia il quesito: la Cassazione dà ragione ai promotori della raccolta firme. E ora la data è a rischio

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del referendum sulla riforma Nordio.

Ecco il quesito del referendum: istruzioni per l’uso

Referendum Riforma Giustizia, il sondaggio: 37,6 Sì, 30,0 No 32,4 indecisi - Porta a porta 11/11/25

Argomenti discussi: Le 500.000 firme valgono; Referendum sulla giustizia, il Tar respinge il ricorso sulla data del voto; Arrivano in Cassazione le firme dei volenterosi. E resta il rebus Tar; CHIUSURA TRIBUNALI MINORI: OK DELLA CASSAZIONE A REFERENDUM.

referendum cassazione ok nuovoReferendum, Cassazione verso il via libera al nuovo quesito dopo le 500mila firmeReferendum sulla giustizia, si va verso la svolta della Cassazione. E potrebbe slittare la data del 22 e 23 marzo già prevista per l'apertura delle urne. Dopo una lunga camera di consiglio, l'Ufficio ... repubblica.it

referendum cassazione ok nuovoReferendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittareLa Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dai comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta ... roma.corriere.it

