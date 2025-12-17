Pierfrancesco Favino Matilda De Angelis Mariah Carey | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey. La manifestazione sarà presentata da Giovanni Malagò, Andrea Varnier, Maria Laura Iascone e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la contemporaneità.
A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura che ha come tema l'armonia e guarda alla contemporaneità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Leggi anche: Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani: tutto quello che abbiamo scoperto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Call My Agent - Italia Episodio 3 De mi querida presencia...
Favino, per De Sica il mio nuovo film sarebbe piaciuto al padre - "Christian De Sica ha detto che il mio nuovo film sarebbe piaciuto a suo padre": lo ha rivelato Pierfrancesco Favino - ansa.it
Al Gialappa Show l’omaggio involontario alle gemelle Kessler: Favino e la parodia di De Martino ballano il dadaumpa - Il Gialappa Show ieri sera ha omaggiato le gemelle Kessler con uno sketch di Pierfrancesco Favino e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, nei panni di Stefano De Martino, che si sono esibiti sulle note ... fanpage.it
IL MAESTRO Sabato 20/12 ore 21:00 - Domenica 21/12 ore 16:00 e 21:00 Pierfrancesco Favino è Il Maestro, ambientato nel mondo del tennis, il film racconta il legame tra un allenatore e un giovane talento, un rapporto fatto di ambizione, crescita e fr - facebook.com facebook
Aspetta, ma Madre e Pierfrancesco Favino si conoscevano già #GialappaShow ogni lunedì alle 21:15 su Sky Uno. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.