La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone, coinvolte in un caso di utilizzo di fondi pubblici destinati a scopi privati. Le accuse principali sono di malversazione e indebita percezione di finanziamenti pubblici. L’indagine riguarda due uomini e due donne, che avrebbero utilizzato impropriamente le risorse pubbliche a loro beneficio.

Finanziamenti pubblici destinati a scopi privati, questa l’accusa articolata mossa a vario titolo dalla procura a quattro persone (due uomini e due donne) accusate di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’udienza preliminare è stata fissata dal gup Andrea Grandinetti a febbraio. Chiusa infatti l’inchiesta che, a fine novembre 2024, aveva portato al blitz della guardia di finanza della tenenza di Montepulciano. Non solo a Siena ma anche a Roma, Milano, Pavia e Torino. Il cerchio è dunque chiuso sulla vicenda che vedeva al centro una società che nel 2020 avrebbe ricevuto finanziamenti per 570mila euro garantiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 232020, il cosiddetto decreto liquidità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondi pubblici destinati a scopi privati: chiesto il rinvio a giudizio per 4

Leggi anche: Fondi europei: 60 milioni di euro destinati a Ferrara tra interventi pubblici e privati

Leggi anche: Crollo alle nozze, chiesto il rinvio a giudizio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondi pubblici destinati a scopi privati: chiesto il rinvio a giudizio per 4.

Fondi europei usati per scopi privati: sotto inchiesta Identità e Democrazia, il vecchio gruppo di Salvini e Le Pen - Il Parlamento europeo ha accertato irregolarità nell’uso di circa 700mila euro da parte dell’ex gruppo di estrema destra “Identità e Democrazia” (ID), in cui militavano Lega e Rassemblement National. fanpage.it

Il Ministero della Cultura ha concesso quasi 800mila euro di fondi pubblici per la produzione della docuserie su Fabrizio Corona disponibile su Netflix - facebook.com facebook