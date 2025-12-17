Fondi europei | 60 milioni di euro destinati a Ferrara tra interventi pubblici e privati

Ferrara beneficia di 60 milioni di euro provenienti da fondi europei, destinati a interventi pubblici e privati. L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni italiane più efficienti nell’utilizzo dei fondi di coesione, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del territorio attraverso progetti strategici e investimenti mirati.

L'Emilia-Romagna continua a confermarsi tra le regioni più virtuose d'Italia nella capacità di utilizzo dei fondi europei di coesione. A fare il punto sullo stato di avanzamento della programmazione 2021–2027 è Paolo Calvano, capogruppo del Pd, che sottolinea non solo i risultati raggiunti, ma.

