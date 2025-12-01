Vialli Massimo Mauro annuncia | Faremo una festa per Luca al Teatro Regio di Torino Ci saranno attori e cantanti lui non si ricorda ma si festeggia Quando si svolgerà l’evento

di Mauro Munno Vialli, Massimo Mauro annuncia che ci sarà una festa nel ricordo dell’indimenticato attaccante della Juventus. Ecco quando si svolgerà. (inviato al Museo dell’Automobile) – Tra la premiazione delle giovani stelle del futuro e i riflettori puntati sui talenti emergenti, la notte del Golden Boy 2025 a Torino ha regalato un momento di profonda commozione e memoria. Sul palco, a margine della cerimonia che ha incoronato Désiré Doué, ha preso la parola Massimo Mauro. L’ex centrocampista di Juventus e Napoli, storico amico fraterno e compagno di battaglie (sportive e benefiche) di Gianluca Vialli, ha fatto un annuncio speciale che scalda il cuore di tutti gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vialli, Massimo Mauro annuncia: «Faremo una festa per Luca al Teatro Regio di Torino. Ci saranno attori e cantanti, lui non si ricorda ma si festeggia». Quando si svolgerà l’evento

