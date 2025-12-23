Cento anni per Albertina Grandi | gli auguri a sorpresa del sindaco Massimo Mezzetti

Il sindaco Massimo Mezzetti ha rivolto un caloroso augurio di buon compleanno ad Albertina Grandi, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Un momento di festa semplice e significativo, condiviso con i familiari e accompagnato da una visita speciale, simbolo di rispetto e attenzione per questa importante ricorrenza.

