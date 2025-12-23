Cento anni per Albertina Grandi | gli auguri a sorpresa del sindaco Massimo Mezzetti
Il sindaco Massimo Mezzetti ha rivolto un caloroso augurio di buon compleanno ad Albertina Grandi, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Un momento di festa semplice e significativo, condiviso con i familiari e accompagnato da una visita speciale, simbolo di rispetto e attenzione per questa importante ricorrenza.
Cento anni portati con eleganza e lucidità, festeggiati tra l’affetto dei familiari e una visita speciale. La signora Albertina Grandi ha raggiunto l’importante traguardo del secolo di vita circondata dall’amore della sua famiglia e dall’attenzione della città: a renderle omaggio è stato anche il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
