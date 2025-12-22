Zelensky | Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale’

La Russia potrebbe ricorrere a attacchi massicci contro l’ Ucraina durante il periodo natalizio. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i diplomatici, secondo quanto riportato da Rbc Ukraine. Il presidente ucraino ha precisato che i segnali provenienti dalla Russia rappresentano una forma di intimidazione, alla quale l’ Ucraina risponderà rafforzando gli sforzi di intelligence e le difese aeree. La tensione è ulteriormente aumentata dopo l’esplosione di un ordigno piazzato sotto il telaio di un’automobile a Mosca la mattina del 22 dicembre, un evento che ha provocato la morte del generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

