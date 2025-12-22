Zelensky | Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale’
La Russia potrebbe ricorrere a attacchi massicci contro l’ Ucraina durante il periodo natalizio. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i diplomatici, secondo quanto riportato da Rbc Ukraine. Il presidente ucraino ha precisato che i segnali provenienti dalla Russia rappresentano una forma di intimidazione, alla quale l’ Ucraina risponderà rafforzando gli sforzi di intelligence e le difese aeree. La tensione è ulteriormente aumentata dopo l’esplosione di un ordigno piazzato sotto il telaio di un’automobile a Mosca la mattina del 22 dicembre, un evento che ha provocato la morte del generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev
Leggi anche: Massicci attacchi russi in Ucraina, molte città senza riscaldamento e acqua
Smartphone, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO; Zelensky, ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale'.
Zelensky, ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale' - La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i diplomatici, secondo quanto ... msn.com
Ucraina, Zelensky: "Temiamo massicci attacchi russi nel periodo di Natale" - (LaPresse) La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio. stream24.ilsole24ore.com
Conflitti Zelensky, ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale - La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un incontro con i diplomatici, secondo quanto ripor ... bluewin.ch
Ue, 90 miliardi per Kiev. Zelensky ringrazia: «Rafforza la nostra resilienza» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.