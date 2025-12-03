Marina dei Cesari | Il piano ‘B’ del sindaco

L'incontro di Teano tra il sindaco Luca Serfilippi e il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola è avvenuto nei giorni scorsi, ma si è ripetuto anche l'altra sera al termine di due manifestazioni: la giornata sullo stato dell' Economia organizzata dall'onorevole Mirco Carloni, e la giornata che si è svolta al vicino teatro della Fortuna e dedicata allo sport. Tutta la giunta a teatro e nessun rappresentante in Fondazione. Quindi finiti i discorsi, la seconda tappa del disgelo tra il primo cittadino e il presidente della Fondazione, è avvenuta al ristorante "La Peppa". Una grande ammucchiata tra salette riservate e tavolate particolari.

