Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina | il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando in italiano. Il suo gobbo, svelato da Tommaso Zorzi, mostra come abbia preparato la versione di

Il gobbo sui generis di Mariah Carey è stato reso pubblico da Tommaso Zorzi, presente allo Stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: ecco come è stato scritto il testo di Nel blu dipinto di blu da lei cantato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mariah Carey ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con uno spettacolo che ha sorpreso tutti.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro.

Mariah Carey aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina: la star attesa a San Siro

Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina: il suo gobbo esilarante è già virale (video)A rivelarcelo in anteprima assoluta è stato Tommaso Zorzi, presente al grande evento, che ha filmato un estratto dell'esibizione scrivendo, divertito, «il gobbo di Mariah mi DEVASTA». cosmopolitan.com

Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il videoLa cantante ha stregato San Siro con il celebre brano di Domenico Modugno. E per evitare strafalcioni linguistici, si è fatta un gobbo a modo suo ... open.online

Mariah Carey canta "Volare" in italiano, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi facebook

Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com