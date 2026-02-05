La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20. Sul palco ci saranno star come Laura Pausini e Mariah Carey, e tra gli ospiti d’onore anche Alberto Tomba. La serata promette di essere ricca di musica e spettacolo, con numeri che coinvolgeranno il pubblico e gli atleti pronti a scendere in pista. La città si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena venerdì 6 febbraio (ore 20.00): si preannuncia un evento altamente spettacolare e appassionante, la manifestazione dovrebbe riscrivere i canoni di questo tipo di celebrazioni e sarà condivisa tra lo Stadio San Siro del capoluogo lombardo, Cortina d’Ampezzo, Livigno e la Val di Fiemme, annullando le distanze geografiche e permettendo agli atleti di partecipare indipendentemente dal luogo in cui si trovano in vista delle prossime gare. I bracieri verranno accessi a Milano e a Cortina d’Ampezzo, ispirati alla genialità di Leonardo da Vinci: vere e proprie opere di ingegneria che guardano al futuro e strizzano l’occhio alle radici artistiche del Bel Paese, con un impatto ambientale ridotto al minimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi ci sarà alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? Da Laura Pausini a Mariah Carey. E Alberto Tomba…

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Oltre a Laura Pausini, anche Andrea Bocelli sarà presente alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Milano diventa la capitale del mondo. Da Vance a Rubio, ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore; Chi ci sarà al Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini, Achille Lauro e gli altri; Duetti di Sanremo 2026: l'elenco ufficiale di ospiti e canzoni; Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere.

Olimpiadi Milano Cortina, i reali e i Capi di Stato presenti alla cerimonia inaugurale: da Alberto di Monaco alla principessa Anna fino a Vance, chi ci saràIl presidente Mattarella, il principe Alberto di Monaco, la principessa Anna. Ma anche J.D. Vance, il segretario dell'Onu Antonio Guterres, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ... leggo.it

I funerali di Commisso a New York: data, orario e chi ci sarà della FiorentinaLunedì 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito della città, presiederà nella cattedrale di Santa Maria del Fiore la messa in suffragio di Rocco Commisso ... corrieredellosport.it

Laura Pausini La Donna dalla Voce di Velluto. . TG3 -SERVIZIO USCITA ALBUM "IO CANTO 2" 5 FEBBRAIO 2026 facebook

Laura Pausini dice la sua sulla partecipazione ad Eurovision: “Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini. Credo sia sbagliato penalizzare un artista, che magari nemmeno dichiara la sua idea, per colpa di chi governa” x.com