Olimpiadi | da Mariah Carey a Bocelli tutte le star che si esibiscono alla cerimonia di apertura

Allo stadio di San Siro, a Milano, si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Numerosi artisti, tra cui Mariah Carey e Andrea Bocelli, si sono esibiti davanti a una folla di spettatori entusiasti. L’evento ha dato il via ufficiale alla competizione, con spettacoli e musica dal vivo che hanno coinvolto pubblico e atleti.

Oltre alla tradizionale sfilata degli atleti, il cuore dell’opening ceremony sarà rappresentato dalla presenza di numerosi ospiti italiani e internazionali chiamati a salire sul palco di San Siro. Tra i nomi più attesi figurano Laura Pausini e Andrea Bocelli, due artisti italiani da tempo riconosciuti e apprezzati anche all’estero. Per Bocelli si tratta di un ritorno alle Olimpiadi, dopo l’esibizione alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino 2006. Insieme a loro ci sarà anche Ghali, indicato dal Comitato Olimpico come una delle figure più rappresentative della scena culturale italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Olimpiadi: da Mariah Carey a Bocelli, tutte le star che si esibiscono alla cerimonia di apertura Approfondimenti su Milano Cortina cerimonia Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi. Olimpiadi, cerimonia di apertura fra star e valori: “Mariah Carey, Bocelli e Pausini. Lo show ispiri nei giovani la pace” Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milano Cortina cerimonia Argomenti discussi: Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Da Mariah Carey a Tom Cruise: ecco tutte le star a Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?. Olimpiadi Milano-Cortina, i vip e gli ospiti: da Tom Cruise e Snoop Dogg, da Mariah Carey a Bocelli. Dove vedere la cerimonia d'aperturaSta per alzarsi il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. C'è grande attesa per l'inizio della competizione sportiva a cinque cerchi che si disputerà ... ilgazzettino.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli ospiti della cerimonia d’apertura: da Ghali a Mariah CareyTanti gli ospiti attesi alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: da Laura Pausini a Tom Cruise, passando per Ghali. donnaglamour.it Da Mariah Carey a Tom Cruise, dall’inno d’Italia cantato da Laura Pausini a “Nessun dorma” con Bocelli. L’omaggio ad Armani e alla Carrà, a Fellini e all’opera lirica. E c’è chi spera in Sinner e Dua Lipa facebook Olimpiadi Milano-Cortina, i vip e gli ospiti: da Tom Cruise e Snoop Dogg, da Mariah Carey a Bocelli. Dove vedere la cerimon... x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.