Furto a teatro per Marco Travaglio | entrano in camerino durante lo spettacolo e gli rubano pc e tablet

Durante lo spettacolo a Latina, qualcuno è entrato nel camerino di Marco Travaglio e ha rubato due computer e un tablet. L’autore si trovava sul palco al momento, ignaro del furto che si è verificato in quei minuti. La polizia ha già avviato le indagini per capire chi ci sia dietro il colpo.

