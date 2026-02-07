Marco Travaglio derubato a Latina | spariti i due pc ma non il portafoglio mentre era sul palco

Marco Travaglio è stato derubato a Latina mentre partecipava a uno spettacolo. Durante la serata, sul palco del teatro D’Annunzio, sono spariti i due computer che aveva con sé. Il portafoglio, invece, è rimasto al suo posto. Il furto si è verificato in modo silenzioso e senza che lui si accorgesse subito. Nulla fa pensare a un gesto improvviso o a una fuga in fretta, ma resta il fatto che i computer sono scomparsi nel nulla. Travaglio, ancora scosso, sta cercando di capire come siano potuti entrare nel

Un furto strano e silenzioso quello che ha subito il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, mentre si trovava giovedì sera, 5 febbraio, per lo spettacolo “Cornuti e contenti”, sul palco del teatro D’Annunzio di Latina. Qualcuno è entrato nel suo camerino e ha portato via i due computer portatili del giornalista e un tablet. Secondo quanto riporta la Repubblica, il giornalista si è accorto del furto solo a spettacolo finito, quando è tornato in camerino. Un furto anomalo (e preciso). A colpire è anche un aspetto: il portafoglio del giornalista non è stato toccato. E anche se la porta del camerino non era chiusa a chiave, non ci sono segni sopra.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Travaglio Latina

Ultime notizie su Travaglio Latina

