Addio a Nicola Pietrangeli | il mito del tennis italiano si spegne a 92 anni

È scomparso oggi a 92 anni Nicola Pietrangeli, l’icona del tennis italiano. Un campione che ha segnato un’epoca – e che, grazie ai suoi trionfi e alla sua longevità nel mondo delle racchette, resta uno dei nomi più venerati nella storia dello sport azzurro. Nel comunicato che ha annunciato la sua morte si ricorda come Pietrangeli sia tuttora l’unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame mondiale: un riconoscimento che certifica non solo i suoi successi, ma il ruolo simbolico che ha avuto per intere generazioni. Gli occhi delle leggende — e dei tifosi — non possono che correre subito sui numeri che rendono il suo palmarès straordinario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Addio a Nicola Pietrangeli: il mito del tennis italiano si spegne a 92 anni

