È morta Brigitte Bardot addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza | aveva 91 anni

È scomparsa Brigitte Bardot, figura iconica del cinema e della moda, all’età di 91 anni. Riconosciuta come uno dei simboli più rappresentativi del XX secolo, la sua carriera e il suo stile hanno lasciato un'impronta duratura nella cultura. La sua morte segna la perdita di una delle interpreti più influenti e ammirate del panorama internazionale.

Addio BB. Quando Dio creò la donna pensò a Brigitte Bardot. Mai attrice fu più sex symbol, icona della moda, paladina della fierezza femminile e della libertà sessuale, come la 91enne Bardot morta la scorsa notte. Una luccichio ipnotico e un seguito internazionale che vanno ben oltre le interpretazioni per il cinema (di certo non memorabili), durate perlopiù nemmeno una quindicina d'anni, tra la fine dei cinquanta e le metà dei settanta. Non solo attrice BB, ma anche cantante e modella, ma soprattutto importante, accesa, combattiva attivista per i diritti degli animali, nonché fondatrice e presidente di una fondazione che porta il suo nome.

