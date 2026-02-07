Mantova-Bari 2-1 | Mancuso condanna i biancorossi al 95'
Il Bari subisce una sconfitta pesante sul campo del Mantova. La partita si conclude 2-1 per i padroni di casa, con Mancuso che segna il gol decisivo al 95’. I biancorossi ora devono fare i conti con questa battuta d’arresto, in vista di altri incontri fondamentali per la salvezza.
Colpo durissimo per il Bari, che cade 2-1 sul campo del Mantova nel primo di una serie di scontri diretti decisivi per la corsa salvezza di febbraio. Al Martelli decidono l’ex Meroni, passato ai virgiliani proprio a gennaio dopo l’esperienza in biancorosso, e Cas Odenthal, appena arrivato a Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it
