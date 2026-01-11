Prima gara del 2026 con beffa per il Palermo | a Mantova Marras al 95' risponde alla rete di Ceccaroni

Da palermotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palermo esce con un punto dalla partita contro il Mantova, disputata al Martelli. La gara si conclude con un pareggio 1-1, dopo che Marras ha segnato al 95' rispondendo alla rete di Ceccaroni, arrivata otto minuti prima. Una conclusione amara per i rosanero, che avevano avuto il controllo del gioco ma non sono riusciti a mantenere il risultato fino alla fine.

Il Palermo butta via la vittoria al Martelli nei secondi finali della gara: contro il Mantova finisce 1-1, Marras al 95' risponde alla rete di Ceccaroni arrivata dopo otto minuti. Grande amarezza per la squadra di Inzaghi, che aveva assaporato tre punti che sarebbero stati fondamentali per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Primavera: con il Mantova finisce 2-2. Pareggio beffa per gli azzurrini. Gara dominata, fallito un rigore

Leggi anche: Calciomercato Palermo, prima operazione in uscita: Bardi ufficiale al Mantova

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ren Nikaido beffa Domen Prevc a Innsbruck e vince la sua prima gara in Coppa del Mondo; Diakitè all’ultimo respiro evita la beffa alla Torres; Daniel Tschofenig 'beffa' Domen Prevc a Bischofshofen: volo a 140,5 m e vittoria di tappa nella Tournée dei Quattro Trampolini 2026. Rivivi il salto; Basket B nazionale / Jesi, beffa nel finale: vince Chiusi 89-86.

Ren Nikaido beffa Domen Prevc a Innsbruck e vince la sua prima gara in Coppa del Mondo - Epilogo thrilling a Innsbruck nella terza gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come nona tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

prima gara 2026 beffaSalto con gli sci, Nika Prevc beffa Eder anche in gara-2 a Villach e va in fuga nella generale - Nika Prevc non domina ma vince ancora, completando una magnifica doppietta nel giro di 24 ore sul trampolino piccolo di Villach in occasione dell'ottava ... oasport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.