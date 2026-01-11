Prima gara del 2026 con beffa per il Palermo | a Mantova Marras al 95' risponde alla rete di Ceccaroni

Il Palermo esce con un punto dalla partita contro il Mantova, disputata al Martelli. La gara si conclude con un pareggio 1-1, dopo che Marras ha segnato al 95' rispondendo alla rete di Ceccaroni, arrivata otto minuti prima. Una conclusione amara per i rosanero, che avevano avuto il controllo del gioco ma non sono riusciti a mantenere il risultato fino alla fine.

Il Palermo butta via la vittoria al Martelli nei secondi finali della gara: contro il Mantova finisce 1-1, Marras al 95' risponde alla rete di Ceccaroni arrivata dopo otto minuti. Grande amarezza per la squadra di Inzaghi, che aveva assaporato tre punti che sarebbero stati fondamentali per la.

