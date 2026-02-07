' Manolesta in gonnella' incastrata dalla Polizia di Stato

La Polizia di Sora ha fermato e denunciato una donna di circa 65 anni, residente in Abruzzo. Le indagini sono durate settimane, fino a quando gli agenti sono riusciti a incastrarla. Ora rischia di finire nei guai per i suoi comportamenti.

