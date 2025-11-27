Via Annibale Caccavello | sorpresi a rubare Una persona arrestata dalla Polizia di Stato e un’altra sottoposta a fermo di Polizia Giudiziaria

Bloccati dalla Polizia dopo il furto di materiale edile: uno arrestato e l’altro fermato in un albergo a Villaricca. Nella giornata dello scorso giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina impropria; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione. Lo scorso venerdì,invece, il presunto complice, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria in quanto gravemente indiziato dello stesso reato; anche quest’ultimo è stato denunciato per ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato Posillipo, durante i servizi all’uopo preposti, hanno notato in via Annibale Caccavello un’autovettura ferma vicino ad un furgone adibito a mezzo di trasporto di attrezzature edili; subito dopo, gli agenti hanno sorpreso il 40enne, insieme al complice, mentre cercava di occultare del materiale da lavoro all’interno dell’autovettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

