Spacca la porta di ingresso e ruba dalla cassa di un bar a Pescaiola | arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato
Arezzo, 26 novembre 2025 - Intorno alle 12 di lunedì scorso alla Sala Operativa della Questura di Arezzo giungeva la chiamata da parte della commessa di un bar in zona di Pescaiola c he segnalava un forte rumore proveniente dall'esterno, in prossimità del vicino negozio di elettronica, come fosse quello di un vetro infranto. L'operatore del 112 ha girato la segnalazione alle Volanti della Polizia di Stato che sono accorse sul posto. Effettivamente veniva riscontrato che il vetro della porta di ingresso del negozio era stato completamente distrutto, l a luce all'interno del locale era accesa e la cassa, con evidenti segni di forzatura, era vuota.
