Tognazzi sul palco racconta i Beatles Sabato lo spettacolo al De Micheli
Dopo lo straordinario avvio della stagione 2025-2026 affidato ai travolgenti Oblivion, che hanno portato in scena “Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità”, sabato alle 21 il palcoscenico del teatro comunale “De Micheli” tornerà ad illuminarsi per accogliere Gianmarco Tognazzi, protagonista dello spettacolo “ Paul McCartney e i Beatles. Due leggende”. Sarà proprio il celebre attore romano a prestare la propria voce a Paul McCartney e a guidare il pubblico in uno straordinario viaggio tra le musiche, le leggende e i misteri della band di Liverpool che, secondo la rivista Rolling Stones, rimane il gruppo musicale più importante e influente del XX secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
