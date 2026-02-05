La partita tra Manchester United e Tottenham si gioca sabato alle 13:30, valida per la venticinquesima giornata di Premier League. I Red Devils cercano una vittoria per rafforzare la loro posizione in classifica, mentre gli Spurs vogliono uscire con punti importanti. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e si aspetta un match aperto, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia.

Manchester United-Tottenham è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Michael Carrick sembra essere in possesso della famigerata “bacchetta magica”: da quando è tornato sulla panchina del Manchester United, i Red Devils sanno solamente vincere. Tre vittorie di fila in campionato – non capitava dallo scorso ottobre – striscia in cui Bruno Fernandes e compagni hanno battuto pure Arsenal e Manchester City, vale a dire la favorita numero uno per il titolo e la sua rivale più accreditata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Tottenham: Red Devils forza quattro

Approfondimenti su Manchester United Tottenham

Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Ruben Amorim, segnando una svolta nella gestione tecnica della squadra.

Analisi e aggiornamenti su Manchester United-Wolverhampton, in programma martedì 30 dicembre 2025 alle 21:15.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Manchester United Tottenham

Argomenti discussi: Pronostico Sunderland-Burnley: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Premier League; Manchester United-Tottenham: il nostro pronostico, le probabili formazioni e dove vederla; Manchester United Tottenham – Pronostici e Quote – Premier League 25/26 – 25ª Giornata; Tottenham-Manchester City (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Manchester United vs Tottenham – 7 Febbraio 2026Nel cuore del Premier League, Manchester United e Tottenham si affrontano il 7 Febbraio 2026 alle 13:30 sul terreno dell’Old Trafford. Una sfida dal fascino ... news-sports.it

Pronostico Tottenham vs Manchester United – 8 Novembre 2025Il confronto tra Tottenham e Manchester United, in programma l’8 Novembre 2025 alle 13:30 al Tottenham Hotspur Stadio, promette intensità e valore tattico nella corsa di Premier League. Entrambe ... news-sports.it

#Tempo Pronostico di tempo valido te diahuebs 5 di februari 2026 facebook