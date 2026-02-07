Manchester United Carrick vede la quinta | si decide il fioretto social di Ilet

Il Manchester United di Carrick accelera e sogna in grande. I Red Devils hanno centrato la quarta vittoria di fila, battendo 2-0 il Tottenham e lasciando alle spalle un lungo periodo di risultati insoddisfacenti. La squadra sembra aver trovato un nuovo slancio, e i tifosi sperano che questa serie positiva possa continuare.

Il Manchester United ha ritrovato la propria dimensione sotto la guida di Michael Carrick. Il recente successo per 2-0 ai danni del Tottenham ha sancito la quarta vittoria consecutiva per i Red Devils, una striscia di risultati positivi che mancava da tempo a Old Trafford e che ha riacceso l’entusiasmo di una piazza rimasta a lungo in attesa di segnali di ripresa concreti. Il momento d’oro della squadra sta però alimentando una curiosa vicenda extra-campo che sta spopolando sui social media. Protagonista è il giovane tifoso Frank Ilet, balzato agli onori delle cronache per una sfida lanciata su Instagram il lontano 5 ottobre 2024: “Non mi taglierò i capelli finché lo United non otterrà cinque vittorie di fila tra tutte le competizioni”.🔗 Leggi su Como1907news.com

Wayne Rooney ha espresso fiducia nella nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim del Manchester United, sottolineando che si tratta della scelta giusta per il club.

Il Manchester United ha deciso di affidarsi a un tecnico interno come interim dopo l'eliminazione in FA Cup.

