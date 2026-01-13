manchester united carrick in pole per la panchina ad interim

Il Manchester United ha deciso di affidarsi a un tecnico interno come interim dopo l’eliminazione in FA Cup. La scelta mira a garantire stabilità e continuità nel prosieguo della stagione, in attesa di definire il progetto a lungo termine. Questo passaggio rappresenta un momento di transizione per il club, che intende mantenere l’equilibrio in un periodo di cambiamenti.

Il Manchester United ha scelto la strada della continuità. Dopo l’ennesima battuta d’arresto stagionale, maturata con l’eliminazione in FA Cup, il club si prepara a riaffidarsi a una figura interna per traghettare la squadra fino al termine dell’annata. In cima alla lista, ormai con netto margine, c’è Michael Carrick. Carrick in pole per la panchina ad interim. La sconfitta contro il Brighton ha di fatto chiuso il capitolo Darren Fletcher alla guida tecnica. Da lì, una riflessione rapida ma profonda, che ha portato la dirigenza a restringere il campo. Carrick, ex colonna dei Red Devils, è emerso come soluzione preferita rispetto a Ole Gunnar Solskjaer, inizialmente sondato ma poi scivolato indietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Como1907news.com

