Maltempo a Roma esonda torrente a Bel Poggio Grandine a Colle Salario e Fidene

Questa mattina Roma si è svegliata sotto una forte ondata di maltempo. Il torrente in via Lello Maddaleno, a Bel Poggio, è esondato, allagando alcune strade. Nel frattempo, a Colle Salario e Fidene, grandine e pioggia intensa hanno creato disagi e allarmi tra i residenti. Le forze dell’ordine sono già sul posto per gestire la situazione.

Grandine a Roma sabato 7 febbraio ma anche il torrente esondato in via Lello Maddaleno, a Bel Poggio. Per la giornata odierna – e fino a domani mattina – è stata diramata l'allerta meteo in città e nel Lazio. Palline di ghiaccio sono cadute nella zona di Colle Salario e Fidene: diverse le.🔗 Leggi su Romatoday.it

A causa delle intense precipitazioni delle ultime ore, a Roma si è verificata l’esondazione di un torrente, che ha portato alla chiusura del ponte di accesso a Bel Poggio.

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, si registrano vento e pioggia intensi.

Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuocoTanta paura alle prime ore di venerdì. Situazione critica per il maltempo a Civitavecchia dove anche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno aiutato delle persone rimaste intrappolate nelle loro vet ... romatoday.it

Continua a piovere a Roma: chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume AnieneMaltempo incessante da giorni a Roma e nel Lazio, si contano i danni. Esondando l’Aniene a Tor Cervara e a Pontelucano, a Tivoli dove è stato proclamato lo stato di emergenza. Chiuse le banchine del ... fanpage.it

