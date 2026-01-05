Maltempo a Roma | esonda un torrente chiuso il ponte di accesso a Bel Poggio

A causa delle intense precipitazioni delle ultime ore, a Roma si è verificata l’esondazione di un torrente, che ha portato alla chiusura del ponte di accesso a Bel Poggio. La Polizia Locale è intervenuta per gestire le criticità e garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità monitorano costantemente la situazione, in attesa di condizioni più stabili.

Il maltempo che ha interessato la Capitale nelle ultime ore, con forti temporali e piogge intense, ha richiesto un massiccio intervento della Polizia Locale di Roma Capitale impegnata su più fronti per garantire la sicurezza e la viabilità. Dalla notte si sono registrati oltre cento interventi da parte delle pattuglie per la messa in sicurezza delle aree critiche, la gestione della circolazione, chiusure stradali temporanee e rilievi di incidenti stradali. Esondazione nel III Municipio. Particolari criticità si sono registrate nel III Municipio, dove l’esondazione di un torrente in via Lello Maddaleno ha reso necessaria la chiusura del ponte di accesso al quartiere di Bel Poggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Maltempo: vento e pioggia a Roma, esonda torrente, strade chiuse e deviazioni Leggi anche: Maltempo a Roma: vento e pioggia, esonda un torrente. Strade chiuse e deviazioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città. Esonda un torrente; Maltempo a Roma: esonda un torrente, strade chiuse e deviazioni; Maltempo a Roma: strade allagate, crolla pino di 20 metri al Colosseo. Oltre 100 interventi soccorso; Maltempo: vento e pioggia a Roma, esonda torrente, strade chiuse e deviazioni. Maltempo a Roma: strade allagate, crolla pino di 20 metri al Colosseo. Oltre 100 interventi soccorso - A causa dei forti temporali, la Polizia Locale di Roma è impegnata in diverse zone del territorio per garantire la sicurezza e la viabilità. msn.com

Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città. Esonda un torrente - Il fosso di Settebagni nella zona nord di Roma è esondato in seguito ad un nubifragio abbattutosi sulla capitale ... msn.com

Maltempo a Roma: esonda un torrente, strade chiuse e deviazioni - La pioggia che si sta abbattendo sulla Capitale sta causando diversi disagi in tutta la città ... agenzianova.com

Maltempo: chiuse le banchine del Tevere nel tratto urbano A causa del maltempo che sta interessando la nostra Regione, Roma Capitale - attraverso la Protezione Civile - ha disposto misure di sicurezza lungo il Tevere: chiusi gli accessi alle banchine nel tratt - facebook.com facebook

Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta ift.tt/pxmXCGV x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.