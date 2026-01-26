Bici rubata in pieno centro all' avvocato Michele Laforgia | Servono stalli con le telecamere

L’avvocato Michele Laforgia ha subito il furto della sua bicicletta nel cuore della città, in zona molto frequentata. Nonostante la bici fosse assicurata con un apposito lucchetto a un palo, è stata comunque sottratta. L’episodio evidenzia la necessità di installare stalli con telecamere di sorveglianza nelle aree centrali, per garantire maggiore sicurezza e prevenire simili incidenti.

Il penalista e consigliere comunale barese racconta con amarezza l'episodio sui social: "Sembra un destino ineluttabile per la nostra città" Il furto della bici avvenuto "in pieno centro, in piena movida", nonostante la stessa fosse "legata con apposito lucchetto a un palo". Vittima dell'episodio l'avvocato Michele Laforgia, che ha raccontato sui social l'accaduto. "Dopo tre anni di onorato servizio, la mia splendida bicicletta rossa, regalo dei colleghi di studio, è stata rubata", esordisce in un post il penalista e consigliere comunale barese. Un furto avvenuto di sabato, in una zona centrale di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

