La provincia di Frosinone motore del Lazio Meridionale Aurigemma rilancia il ruolo strategico del territorio

La provincia di Frosinone si conferma un elemento chiave per lo sviluppo del Lazio Meridionale, assumendo un ruolo strategico nel panorama regionale. Questo territorio rappresenta un centro di innovazione e di crescita sociale, contribuendo in modo significativo alla vitalità dell'intera regione.

La provincia di Frosinone non è più solo un'area geografica a sud della Capitale, ma un laboratorio politico e sociale indispensabile per la crescita dell'intera Regione. È questo il messaggio forte emerso dall'intervento del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Frosinone Provincia

La provincia di Frosinone si prepara a un nuovo rilancio attraverso un piano strategico mirato a rafforzare il settore manifatturiero, promuovendo innovazione e sviluppo delle competenze.

Ultime notizie su Frosinone Provincia

Argomenti discussi: Maxi sequestro da 5 milioni di euro: coinvolta la provincia di Frosinone; Terremoto 3.3 in provincia di Frosinone, 'tanta paura ma nessun danno'; 15enne esce di casa con la bici e viene trovato morto. Ancora una tragedia in provincia di Frosinone; Frosinone, studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite: caccia all'aggressore fuggito.

Terremoto scuote la provincia di Frosinone paura tra i residenti ma non si registrano danniHome - DEPIN - Terremoto scuote la provincia di Frosinone paura tra i residenti ma non si registrano danni ... assodigitale.it

Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la biciclettaI carabinieri hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente ... tg24.sky.it

Viabilità in tilt tra Cassino e il litorale dopo lo stop a Esperia che si somma alla chiusura della galleria di Atina: domani il tavolo tecnico decisivo per sbloccare l'isolamento del Lazio Meridionale. I maggiori disagi causati ai bus carichi di studenti - facebook.com facebook