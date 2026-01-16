Penne ottiene il riconoscimento di Città della sartoria artigianale
Penne ha ricevuto il riconoscimento di “Città della sartoria artigianale” da parte del consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 26/2023. Il titolo è stato conferito in seguito all’approvazione della mozione presentata dal consigliere regionale Leonardo D’Addazio. Questa designazione sottolinea l’importanza della tradizione sartoriale locale e il ruolo di Penne come centro di eccellenza nel settore artigianale.
Penne è stata ufficialmente riconosciuta dal consiglio regionale "Città della sartoria artigianale". Il titolo, ai sensi della legge regionale 26 del 9 giugno 2023, è stato conferito dopo l'approvazione della mozione presentata dal consigliere regionale vestino Leonardo D'Addazio.
