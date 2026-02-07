Mah Seye Campionessa Italiana U23 nel nome di nonno Abdoulaye | terzo nei 200 d’oro di Berruti alle Olimpiadi

Dal PalaIndoor di Ancona, dove è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor di atletica, arriva una storia di vita e di sport davvero emozionante. La protagonista è Mah Seye, che ha vinto la gara di salto in lungo tra le under 23 con la misura di 6.10 metri: l'attenzione non è sul riscontro tecnico, ma sull' albero genealogico dell'atleta. Suo nonno paterno è Abdoulaye Saye, che conquistò la medaglia di bronzo sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960, la gara che fu vinta da Livio Berruti! In un evento entrato nella leggenda dell'atletica tricolore, il classe 1939 piemontese si impose con il crono di 20.

